Окровавленный труп иностранца нашли в подмосковной Балашихе

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Москва, 9 мая. Труп приезжего из Средней Азии обнаружили в одном из домов на улице Щитниково в подмосковной Балашихе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону, погибшему оказалось 39 лет, его личность установлена.

Удалось разыскать и подозреваемого в преступлении — 43-летнего соотечественника убитого, который в ходе конфликта нанес своей жертве проникающее ножевое ранение в живот, ставшее причиной смерти.

Подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчина арестован, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».