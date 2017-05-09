В День Победы в Петербурге заработали светомузыкальные фонтаны

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Санкт-Петербург, 9 мая. По многолетней традиции светомузыкальные фонтаны включились на Московском проспекте и площади Ленина.

Эти фонтанные комплексы являются самыми большими в городе, они работают в двух режимах - статичном и светомузыкальном. В обычном режиме фонтаны радуют прохожих с утра и до вечера, светомузыка включается только в определенные часы.

Шоу длится до 25 минут, в репертуар фонтанных комплексов входят классические произведения, а также хиты 60-х, марши и вальсы. Фонтаны работают ежедневно.