Трамп понимает сложность вопросов, связанных с палестино-израильским конфликтом — Аббас

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Иерусалим, 9 мая. В настоящее время у президента США Дональда Трампа сформировался необходимый запас знаний по палестино-израильскому конфликту, заявил глава Палестины Махмуд Аббас. Палестинский политик подчеркнул, что в ходе переговоров президент США продемонстрировал глубокое понимание сложностей в отношениях между Израилем и Палестиной.

«Трамп продемонстрировал глубокое понимание тех вопросов, о которых мы с ним говорили. Он быстро воспринимал их и обсуждал. Это указывает на то, что у него есть обширная информация. Когда он задавал вопросы по какой-нибудь теме, было видно, что слышит об этом не в первый раз», — заявил Аббас.

По словам главы Палестины, Трамп задавал ему «глубокие вопросы по теме» во время их встречи в Вашингтоне, сообщает RT.

Напомним, по итогам встречи с Аббасом президент США объявил, что намерен содействовать запуску переговоров с целью достижения мирного соглашения между Израилем и Палестиной.