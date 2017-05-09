Более 100 боевиков ИГ уничтожены ВВС Ирака

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Багдад, 9 мая. Боевая авиация Ирака нанесла 15 ударов по позициям «Исламского государства»* на границе с Сирией.

Сообщается, что было ликвидировано не менее 100 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). ВВС Ирака сконцентрировали удары по позициям джихадистов в районе городов Аль-Каим и Ана. Целью бомбардировки стали заводы по производству оружия, минированию автомобилей и ангар с беспилотниками боевиков.

Указанные города, а также населенный пункт Рава в провинции Анбар находятся под контролем террористов. Освободительная операция армии Ирака при поддержке международной коалиции в провинции Анбар началась 22 апреля.

* Организация запрещена на территории РФ.