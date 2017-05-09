Евросоюз намерен упростить визовый режим с Украиной в ближайшие дни

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Нью-Йорк, 9 мая. В ближайшие дни Европейский союз объявит об упрощении визового режима с Украиной. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

«Мы поддерживаем наших восточных партнеров, укрепляем их экономику, государственные органы и стойкость. Всего через несколько дней мы объявим о соглашении об упрощении визового режима с нашими украинскими друзьями», — сказала Могерини.

Напомним, 6 апреля депутаты Европейского парламента проголосовали за упрощение визового режима для граждан Украины, совершающих туристические и деловые поездки в страны Евросоюза. Украинцы смогут находиться на территории стран ЕС не более 90 дней в течение полугода.