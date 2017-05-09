Искусство против войны в Сирии: театр «Аль-Каббани» открывает двери в Дамаске

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Несмотря на военную обстановку в республике и недостаток финансовых средств, культурная жизнь в Сирии не останавливается. Подтверждение этому — в материале Федерального агентства новостей.

На видео, присланном в редакцию источником ФАН, изображена работа артистов театра «Аль-Каббани» в Дамаске. Они ставят на подмостках спектакли разных жанров — от пьес до трагедий.

Примечательно, что сирийские артисты и художники создают спектакль в условиях ограниченных ресурсов и не берут за это ни копейки. Все выступления абсолютно бесплатны, даже детские — так в Сирии прививают любовь к театру молодому поколению. Поколению, которое лишено многих радостей жизни, чтобы лишиться еще и искусства.

На записи артисты со сцены рассуждают о серьезных понятиях — интеллектуальной элите, моральной ответственности, особенно в периоды серьезных кризисов. Этим они хотят дать людям задуматься еще о чем-то, кроме войны.