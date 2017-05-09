Более 30 рейсов задержано в московских аэропортах

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Москва, 9 мая. В аэропортах столицы произошел транспортный коллапс из-за погодных условий.

Отмечается, что в аэропорту «Домодедово» задержаны четыре рейса, два были отменены. В «Шереметьево» задержано 16 рейсов и еще семь отменены, пишет агентство Дни.ру. Массовая задержка в работе воздушных гаваней связана с погодными условиями.

«Жуковский» и «Внуково» работают без перебоев. «Вечеряя Москва» сообщает, что 10 мая в столице из-за заморозков объявлен «желтый» уровень опасности.