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Volkswagen договорится с «Газпромом» о продвижении автомобилей на газу

Volkswagen договорится с «Газпромом» о продвижении автомобилей на газу

19:58  9 Мая 2017
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Volkswagen договорится с «Газпромом» о продвижении автомобилей на газу

Москва, 9 мая. Немецкий автомобилестроительный концерн Volkswagen начал переговоры с российским «Газпромом» и американской компанией ExxonMobil о совместном продвижении автомобилей на природном газе.

В ближайшее время Volkswagen намерен потратить девять миллиардов евро на разработку гибридных автомобилей, а также машин с электроприводом. К 2025 году концерн планирует довести общее число газозаправочных станций в Германии с 900 до двух тысяч, а также намерен значительно увеличить производство автомобилей, использующих в качестве топлива природный газ.

Как пояснил генеральный директор концерна Маттиас Мюллер, нестандартное мышление, а также поиск новых оптимальных решений обеспечат компании успешное преодоление последствий «дизельгейта».

#мюллер
Алексей Громов
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