Кто не спрятался — ВСУ не виноваты: на Украине стартовала скрытая мобилизация в АТО

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Украинский президент Петр Порошенко подписал окончательный вариант закона о так называемом «едином призывном реестре». Документ предусматривает создание упорядоченной базы данных о военнообязанных гражданах в возрасте от 17 до 60 лет. Там будет содержаться детальная информация о месте работы, доходах, хобби, составе семьи и даже перемещениях лиц, находящихся на воинском учете. Как утверждают авторы нововведения, это сделает невозможным уклонение от призыва на службу в случае объявления очередной волны мобилизации. Впрочем, по словам независимых наблюдателей, ВСУ и добровольческие батальоны уже объявили «охоту» на потенциальных бойцов для нуждающихся в ротации подразделений АТО в Донбассе. Упомянутый призывной реестр работу таких «охотников» только облегчит. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Киевлянина Владимира Рекуна (имя изменено — примечание ФАН) поставили перед фактом: либо после возбуждения уголовного дела и суда за кражу он отправляется в места не столь отдаленные, либо добровольно подписывает контракт и «едет защищать Украину» в Донецкую область.

«Следователь ехидно сказал, что у меня появится прекрасный шанс кровью искупить свою вину, — делится Владимир. — Выбора у меня фактически не было, и уже через две недели я отправлюсь в АТО». Как оказалось впоследствии, заявления по поводу кражи на Рекуна никто не писал, но сам несостоявшийся подсудимый об этой афере узнал намного позже, когда соответствующий контракт с украинской армией был уже подписан.

Не менее оригинальным образом в ВСУ попал и житель Харькова Сергей Федченко. Банковские коллекторы пригрозили отнять за долги его двухкомнатную квартиру, выставив на улицу жену и двоих детей. Но в последний момент «смягчились» и предложили закрыть глаза на долговые проценты, если тот уйдет «добровольцем» в Донбасс. Бедняге ничего не оставалось, как согласиться на это условие, хотя никаких гарантий исполнения своей части договора кредиторы не предоставили.

«Оба приведенных выше случая на Украине приобретают массовый характер, — отметила в комментарии ФАН социальный психолог Елена Александрова. — Ни для кого не секрет, что украинские вооруженные силы в Донбассе крайне нуждаются в свежем пополнении. Учитывая же, что абсолютное большинство граждан служить в горячей точке не хотят, представители военкоматов на местах зачастую идут на преступную хитрость и прибегают к помощи всевозможных властных структур для шантажа нерадивых военнообязанных. Это не что иное, как скрытая мобилизация». Как отметила Александрова, подписанный Порошенко новый документ позволит контролировать каждый шаг мужского населения страны и, в случае допущения потенциальным призывником какой-либо ошибки, сделать из него «настоящего бойца АТО».

Следует отметить, что особенным пунктом в законе «О реестре» стоит надзор за пересечением теми же военнообязанными государственной границы. По некоторым данным, представители пограничных служб, таким образом, получили право самостоятельно решать, выпускать ли того или иного гражданина за пределы Украины. На различных форумах в Интернете периодически появляются сообщения о снятии с поездов и даже авиарейсов групп молодых людей, которым впоследствии настоятельно рекомендуют обратиться в военкоматы по месту проживания. Результат таких обращений предсказуем.

«Получается, что несмотря на то, что и президент, и Кабмин, и Министерство обороны Украины клянутся, что никакой новой волны мобилизации в стране нет, в АТО продолжают прибывать все новые бойцы, направленные туда в добровольно-принудительном порядке, — подчеркивает юрист Михаил Бойчук. — Иными словами, если кто не спрятался — действующие власти не виноваты. Официальный Киев лишь отчитывается в своевременных выплатах довольствия бойцам АТО — дескать, на фоне общей безработицы государство заботится о своих защитниках, а те, в свою очередь, активно выражают желание служить в ВСУ в Донбассе. Только, как показывает практика, выражают по-разному».