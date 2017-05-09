«Нужно всех помнить»: по Москве прошел «Бессмертный полк»

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Москва, 9 мая. В День Победы в Москве, как и во многих других городах России и мира, проходит акция «Бессмертный полк». Москвичи идут по улицам столицы с портретами своих предков, воевавших на полях Великой Отечественной войны. Сегодня шествие направилось по Ленинградскому проспекту в сторону центра города. На памятном шествии побывал и корреспондент Федерального агентства новостей.

Наклейки и гармошки

В столице акция «Бессмертный полк» проходит уже в седьмой раз. Люди несут штандарты с изображениями своих родственников, погибших во время Великой Отечественной войны. Официальное начало акции было запланировано на 15.00, однако люди с портретами своих отцов и дедов начали собираться на выходах из станций метро задолго до этого.

Ленинградский проспект в районе метро «Динамо» был перекрыт для движения автотранспорта. Всех участников шествия проверяли на металлоискателе сотрудники полиции.

Девушки-волонтеры раздавали всем желающим георгиевские ленточки. Каждый мог повесить у себя на груди символ Победы. Другие волонтеры клеили людям наклейки с надписью «Бессмертный полк». «Ну, чтобы все знали, что вы тут были!», — поясняет девушка в белом дождевике и выдает нам по наклейке. Кроме того, в палатках желтого цвета можно было взять небольшую бутылку для питьевой воды.

Отдельной колонной идут татары. Они скандируют лозунги на татарском языке и несут флаги Татарстана, многие из них стучат в барабаны и поют народные песни. Рядом с гармонью и танцами поют песни казаки в традиционных русских костюмах.

«Смуглянка» и «Катюша»

Множество москвичей несут портреты своих предков по Ленинградскому проспекту. В это людское море вливается поток из станции метро «Белорусская». Полиция регулирует потоки людей, чтобы не произошло давки.

Люди кричат «Ура» и поют военные песни. Из колонок по бокам от участников шествия гремят «Катюша» и «Смуглянка», а на экранах демонстрируются кадры военной хроники.

Вдоль шествия расположены полевые кухни. К ним выстраивается очередь: интересно же попробовать настоящей фронтовой еды! Из металлических труб идет приятный вишневый дым. Мужчина накладывает в миски гречневую кашу с мясом, тут же разливают горячий сладкий чай.

Среди участников шествия много как молодых людей, так и представителей старшего поколения. Штандарты с портретами также сильно различаются. Имена бойцов армии победителей написаны на русском, осетинском, азербайджанском и многих других языках. Здесь были как портреты, распечатанные организаторами акции, так и дома, на принтере. Встречали и настоящие фотографии.

Пожилая женщина в шляпке несет довоенное фото в красивой бумажной виньетке. «Это мой папа, Кирюхин Алексей Лаврентьевич, 1910 года рождения», — поясняет она. Отец Любови Алексеевны погиб под Ржевом в январе 1942. Фотография еще прижизненная. «Я его не помню, — рассказывает женщина. — Он ушел, когда мне было год и два месяца. Совсем еще мала была…»

Школа жизни

Рядом портрет офицера с серьезными светлыми глазами. Ниже подпись: Кожеватов Григорий Иванович. Обращаюсь к пожилому мужчине, который несет его: «Это ваш отец? Расскажите о нем, пожалуйста». «Ну, что рассказать… — Владимир Григорьевич тяжело вздыхает и долго молчит. — Он ушел на фронт. И не вернулся». Мужчина еле сдерживается, чтобы не заплакать: «Мне было тогда три».

К акции «Бессмертный полк» сын офицера относится положительно: «Это здорово, очень правильная инициатива! Это очень хорошая школа жизни для молодежи».

Нужная акция

А что думает сама молодежь? Подхожу к мальчику лет 12, крепко держащему в руках портрет: «Расскажи, это твой дедушка?» «Прадед. Вот мой дедушка, — указывает Кирилл на седого мужчину рядом. — Мой прадед был рядовым. Умер он после войны, в 1983 году. Был ранен в руку, отбили ему три пальца».

«Что ты думаешь об акции?», — спрашиваю я паренька. «Это нужная акция. Нужно, чтобы люди вспомнили своих отцов, прадедов. Нужно защищать свою страну, любить ее. И нужно всех помнить».

Акция продлится до 19.00. На данный момент «Бессмертный полк» в Москве собрал 750 тысяч человек.

Напомним, акция «Бессмертный полк» стартовала в 2011 году в Томске усилиями местных журналистов. На данный момент к ней присоединилось множество стран мира.