Идлиб: снайперы боевиков открыли огонь по деревне Аль-Фуа

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Аль-Фуа, 9 мая. Террористы атаковали мирное население блокированного населенного пункта Аль-Фуа в провинции Идлиб.

В сообщении арабских средств массовой информации указывается, что джихадисты открыли огонь в нарушение меморандума о создании зон деэскалации. Боевики, захватившие населенный пункт Бинниш, обстреляли из снайперского оружия жилые кварталы Аль-Фуа, один из местных жителей получил ранение.

Ранее сообщалось, что в Астане был подписан меморандум о создании четырех зон снижения напряженности в Сирии. Боевики террористических группировок стремятся сорвать действие меморандума, подконтрольные им СМИ снимают постановочные кадры якобы обстрелов с применением химического оружия.