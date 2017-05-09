Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Взрыв на заводе фейерверков в Мексике привел к гибели 14 человек

Взрыв на заводе фейерверков в Мексике привел к гибели 14 человек

18:13  9 Мая 2017
65

Взрыв на заводе фейерверков в Мексике привел к гибели 14 человек

Мехико, 9 мая. Мощнейший взрыв на заводе фейерверков произошел в мексиканском городе Чильчотла. Жертвами взрыва стали 14 человек — девять погибли прямо в здании, еще пятеро скончались в больнице, около 30 человек получили ранения.

По данным Reuters, среди пострадавших в результате взрыва могут быть дети. Причина взрыва пока не называется. Известно, что взрыв произошел в помещении, где хранилась пиротехника, предназначенная для празднования дня города 15 мая. Власти мексиканского штата Пуэбла проводят расследование причин трагедии.

Валентин Меликов
Комментарии
Новости партнеров