Взрыв на заводе фейерверков в Мексике привел к гибели 14 человек

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Мехико, 9 мая. Мощнейший взрыв на заводе фейерверков произошел в мексиканском городе Чильчотла. Жертвами взрыва стали 14 человек — девять погибли прямо в здании, еще пятеро скончались в больнице, около 30 человек получили ранения.

México: al menos 14 muertos por una explosión de pirotecnia en Puebla https://t.co/3j7HeVrscF pic.twitter.com/LsPoywmSLq — Agencia APS (@agenciaapssv) May 9, 2017

По данным Reuters, среди пострадавших в результате взрыва могут быть дети. Причина взрыва пока не называется. Известно, что взрыв произошел в помещении, где хранилась пиротехника, предназначенная для празднования дня города 15 мая. Власти мексиканского штата Пуэбла проводят расследование причин трагедии.