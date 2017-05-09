Взрыв на заводе фейерверков в Мексике привел к гибели 14 человек
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Мехико, 9 мая. Мощнейший взрыв на заводе фейерверков произошел в мексиканском городе Чильчотла. Жертвами взрыва стали 14 человек — девять погибли прямо в здании, еще пятеро скончались в больнице, около 30 человек получили ранения.
По данным Reuters, среди пострадавших в результате взрыва могут быть дети. Причина взрыва пока не называется. Известно, что взрыв произошел в помещении, где хранилась пиротехника, предназначенная для празднования дня города 15 мая. Власти мексиканского штата Пуэбла проводят расследование причин трагедии.
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