Главные новости 9 мая

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей вторника, 9 мая.

Украина больше не будет праздновать победу над нацизмом по «московскому сценарию». Такое заявление сделал президент страны Петр Порошенко. Порошенко в День Победы выступил с русофобской и оскорбительной речью

Эксперты автомобильной отрасли разгадали секрет успеха легендарной российской «буханки» (УАЗ-3909) у японских покупателей. Стало известно, почему легендарная «буханка» покорила японский авторынок

Канцлер Германии Ангела Меркель выполнила свое обещание президенту России Владимиру Путину и провела телефонные переговоры с главой Украины Петром Порошенко. Звонок для импульса: Меркель напомнила Порошенко о минских договоренностях

Был выпущен мотоцикл Jawa 350 OHC, который получил новый четырехтактный двигатель. Jawa выпустила новую легенду — супермотоцикл Jawa 350 OHC

Специалисты из Соединенных Штатов заявили, что им удалось выявить первые признаки болезни Альцгеймера. Ученые рассказали о первых признаках болезни Альцгеймера

Американские физиологи выяснили, что регулярный секс способен снизить риск рака предстательной железы у мужчин. Ученые рассказали о пользе регулярного секса для мужчин

В Интернете опубликовано видео с места ночного взрыва, который произошел на улице Заречной в Ульяновске. Взрыв на Заречной улице: опубликовано видео ЧП в Ульяновске

На видео можно увидеть серию атак на ветеранов и их родственников со стороны неонацистов Организации украинских националистов. Унижение и ненависть: как неонацисты издевались над ветеранами войны в Киеве

Мирному населению и ветеранам удалось почтить память героев Великой Отечественной войны на Украине, несмотря на противодействие радикалов Победа в День Победы в Одессе: ветераны и полиция поставили радикалов на место

Человек на подсознательном уровне чувствует, что скоро уйдет из жизни: за недолгое время до этого момента его охватывают тревога и депрессия. К такому выводу пришла группа американских ученых. Американские ученые узнали, что человек чувствует перед смертью