Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
«Бессмертный полк» в Москве собрал рекордное число участников

«Бессмертный полк» в Москве собрал рекордное число участников

17:56  9 Мая 2017
320

«Бессмертный полк» в Москве собрал рекордное число участников

Москва, 9 мая. Акция «Бессмертный полк» в Москве собрала рекордное число участников. По последним данным, к шествию присоединились уже более 750 тысяч человек.

По данным МВД РФ, жители и гости столицы продолжают присоединяться к колонне «Бессмертного полка».

«В Москве «Бессмертный полк» уже собрал более 750 тысяч участников. Люди продолжают присоединяться к шествию», — сообщили в МВД.

В прошлом году в акции участвовали порядка 700 тысяч человек, передает RT.

#день победы #бессмертный полк
Катерина Михайлиди
Комментарии
Новости партнеров