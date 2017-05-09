«Бессмертный полк» в Москве собрал рекордное число участников

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Москва, 9 мая. Акция «Бессмертный полк» в Москве собрала рекордное число участников. По последним данным, к шествию присоединились уже более 750 тысяч человек.

По данным МВД РФ, жители и гости столицы продолжают присоединяться к колонне «Бессмертного полка».

«В Москве «Бессмертный полк» уже собрал более 750 тысяч участников. Люди продолжают присоединяться к шествию», — сообщили в МВД.

В прошлом году в акции участвовали порядка 700 тысяч человек, передает RT.