США изучают предложенный РФ проект резолюции ООН о зонах деэскалации в Сирии

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Нью-Йорк, 9 мая. США изучают предложенный Россией проект резолюции Совета Безопасности ООН в поддержку договоренности о создании зон деэскалации в Сирии. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

По словам Хейли, в настоящее время Вашингтон детально изучает предложения по созданию четырех зон деэскалации в Сирии.

Напомним, 4 мая в Астане был подписан меморандум о создании зон деэскалации в Сирии. В зоны деэскалации войдут провинции Идлиб, Алеппо, Латакия и Хомс. Соглашение предполагает полный запрет на военную активность в зонах деэскалации, включая полеты боевой авиации. Действие документа рассчитано на шесть месяцев и может автоматически продлеваться на аналогичный период.