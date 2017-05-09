Застрявшим на Онежском озере судам помогает ледокол
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Санкт-Петербург, 9 мая. На Онежском озере из-за скопившегося льда застряли более 50 судов.
Ледокол «Невская застава» начал спасательную операцию еще утром 8 мая. На борту ледокола находится девять членов экипажа. Несколько судов уже удалось освободить из ледового плена.
По данным комитета природопользования Санкт-Петербурга в ледовой ловушке оказалось более пятидесяти судов. Продолжительность спасательной операции объясняется тем, что «Невская застава» является единственным ледоколом в регионе, сообщает «Комсомольская правда».
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