Крупный отряд ИГ уничтожен авиаударами ВВС Сирии в провинции Дейр эз-Зор

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Дейр эз-Зор, 9 мая. Сирийские летчики уничтожили 15 автомобилей «Исламского государства»*.

ВВС Сирии прикрывали наземную операцию правительственных войск. Массированный удар по боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) был нанесен в районе Аль-Макабер. Было уничтожено пятнадцать пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

Отмечается, что в ходе операции ликвидированы несколько десятков игиловцев, среди убитых иностранные наемники. По данным арабских СМИ боевики подвергли ракетному обстрелу квартал Аль-Жур, три человека погибли и еще 10 получили ранения.

* Организация запрещена на территории РФ.