Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Крупный отряд ИГ уничтожен авиаударами ВВС Сирии в провинции Дейр эз-Зор

Крупный отряд ИГ уничтожен авиаударами ВВС Сирии в провинции Дейр эз-Зор

17:50  9 Мая 2017
698

Крупный отряд ИГ уничтожен авиаударами ВВС Сирии в провинции Дейр эз-Зор

Дейр эз-Зор, 9 мая. Сирийские летчики уничтожили 15 автомобилей «Исламского государства»*.

ВВС Сирии прикрывали наземную операцию правительственных войск. Массированный удар по боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) был нанесен в районе Аль-Макабер. Было уничтожено пятнадцать пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

Крупный отряд ИГ уничтожен авиаударами ВВС Сирии в провинции Дейр эз-Зор

Отмечается, что в ходе операции ликвидированы несколько десятков игиловцев, среди убитых иностранные наемники. По данным арабских СМИ боевики подвергли ракетному обстрелу квартал Аль-Жур, три человека погибли и еще 10 получили ранения.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров