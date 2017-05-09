Украинские радикалы избили 14 человек во время празднования Дня Победы в Днепре

В закладки

Скопировать

Киев, 9 мая. Четырнадцать человек пострадали в потасовках с радикалами во время празднования Дня Победы в украинском Днепре (бывший Днепропетровск). Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

«Между представителями Социалистической партии и активистами произошло столкновение. Причиной стало использование политической символики — флагов. Были травмированы 14 человек — восемь участников мероприятия и шесть полицейских», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что четверым пострадавшим понадобилась госпитализация. Сотрудники полиции задержали 15 человек, которых в настоящее время проверяют на причастность к потасовкам. По одному из эпизодов возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».