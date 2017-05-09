NASA планирует свернуть финансирование МКС ради программы полета к Марсу

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Вашингтон, 9 мая. Представители NASA объявили, что американская аэрокосмическое агентство планирует существенное сокращение финансирования программ Международной космической станции, чтобы перенаправить финансирование на программу по подготовке пилотируемого полета к Марсу. Как заявили представители агентства, NASA планирует продолжать финансирование на прежнем уровне лишь до 2024 года.

«Будущее МКС — для NASA серьезный вопрос. Мы рассчитываем финансировать станцию до 2024 года, а затем начнем направлять средства на подготовку полёта человека на Марс», — заявила главный научный сотрудник NASA Эллен Стофен.

По словам Стофен, прекращение финансирования со стороны США может означать конец Международной космической станции — в этом случае МКС ждет судьба российской станции «Мир», которая была 23 марта 2001 года затоплена в удаленном районе Тихого океана, называемом «Кладбище космических кораблей».

Другим вариантом, отмечает «Ридус», может быть использование станции в качестве туристического объекта — в этом случае на функционирование станции пойдут деньги космических туристов.