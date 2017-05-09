Легендарный танк Т-34 впервые принял участие в параде Победы в Донецке

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Донецк, 9 мая. Парад, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Донецке.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, торжественным маршем по центральной улице города прошли парадные расчеты основных подразделений Вооруженных сил и других силовых ведомств Донецкой народной республики. Руководил парадом командующий ДНР генерал-майор Денис Синенков, а принимал — министр обороны ДНР генерал-лейтенант Владимир Кононов.

Различия в оценке событий Великой Отечественной войны были одним из наиболее острых вопросов, разделивших сторонников и противников Майдана. Поэтому неудивительно, что именно 9 мая Киев и Донецк разительно отличаются. Если в Киеве отказались от масштабного празднования Дня Победы, то в Донецке, наоборот, торжества с каждым годом становятся все масштабнее и массовее.

Так, в параде этого года впервые принял участие легендарный танк Т-34. Ранее эта машина стояла на мемориальном комплексе Саур-Могила, где в 2014 году была свидетелем ожесточенных боев между ополчением и ВСУ. Но донецким умельцам удалось полностью восстановить танк и подготовить его к торжественному маршу. Кроме «тридцатьчетверки», как и в прошлом году, в параде были задействованы БМ-13 «Катюша», 76-миллиметровая пушка ЗиС-3, которую буксировал грузовик ЗиС-5.

Из современной техники Вооруженных сил ДНР зрители смогли увидеть бронетранспортеры БТР-80, основные боевые танки Т-72 и Т-64, боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2, зенитно-ракетные комплексы «Стрела-10», самоходные гаубицы «Гвоздика», реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», буксируемые гаубицы Д-30 и «Мста-Б», противотанковые пушки «Рапира», зенитные установки ЗУ-23-2 и 120-миллиметровые минометы.

И уже традиционно после завершения военной части мероприятия, на улицу Артёма вышли участники акции «Бессмертный полк», которые несли портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В этом году в акции принял участие Глава ДНР Александр Захарченко.