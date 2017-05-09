Новости США: Калифорния приняла коммунизм, Трамп чист, судья-развратница в Техасе

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США, 9 мая. В Калифорнии могут перестать увольнять за коммунизм. Билл Клинтон сел за свою первую книгу. Трамп снова открестился от России и связей с Москвой. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Калифорния приняла коммунизм

Коммунистические взгляды больше не будут становиться основанием для увольнения служащих штата Калифорния. Одна из палат законодательного органа штата поддержала отмену положений закона, который был принят еще в эпоху «Красной угрозы», когда в США боялись: коммунисты вот-вот захватят власть, внедрившись на самый верх и свергнув правительство. Сейчас законопроект направлен на рассмотрение Сената штата.

Так что в скором будущем государственные служащие, состоящие в Коммунистической партии, могут вздохнуть спокойно. При этом работники по-прежнему могут быть уволены, если станет известно об их членстве в организациях, выступающих за насильственное свержение правительства.

Обама все знал

Экс-президент США Барак Обама предупреждал Дональда Трампа о том, что не стоит нанимать Майкла Флинна в качестве советника по вопросам национальной безопасности. Об этом сообщают трое бывших сотрудников администрации Обамы.

Стало известно, что Обама встречался с Трампом в Белом доме 10 ноября, спустя два дня после выборов. В той беседе Барак выразил опасения относительно Флинна, поскольку его имя фигурировало в расследовании якобы вмешательства России в американские выборы.

Любопытно, что после увольнения Флинна из-за связей с послом России Сергеем Кисляком Трамп достаточно резко критиковал в Twitter администрацию Обамы. Более того, он обвинил ее в открытии Флинну доступа к секретной информации, когда тот еще работал в Пентагоне.

Перо Клинтона

Еще один экс-президент США Билл Клинтон решил написать свой первый роман, взяв в соавторы известного писателя Джеймса Паттерсона. При этом главным героем произведения станет американский президент. Паттерсон уже напустил туману, заявив, что роман будет сочетать в себе интригу, тревожное ожидание и драму в верхних эшелонах власти, которая приобретет мировой масштаб. Мол, Клинтон владеет материалом и расскажет действительно захватывающую историю, которую останется только переложить на бумагу.

Сам Клинтон отметил, что работа над книгой приносит ему «большое удовольствие». Очевидно, старина Билл втайне надеется и на хороший доход после публикации уже в следующем году. Роман называется «Президент исчез». Авторы старательно подчеркивают, что сюжет является полностью вымышленным.

Трамп чист

Президент Трамп назвал «абсолютной ложью» сообщения о его связях с Россией, выразив недоумение, когда же кончится глупая возня на деньги налогоплательщиков. Да, некоторые СМИ по указке демократов пытаются найти разные фейковые признаки связи, но до сих пор ни пресса, ни экс-исполняющая обязанности генпрокурора Салли Йейтс не обнаружила ничего серьезного. Как написала «Газета. ру», бывший директор Национальной разведки США генерал Клэппер подтвердил, что не располагает сведениями о сговоре между представителями кампании Трампа и российскими официальными лицами.

Впрочем, многое стало понятно еще в начале января, когда американские спецслужбы распространили доклад о якобы вмешательстве России в американские выборы. Доказательств они не предоставили, сославшись на секретность, а свои выводы они почему-то делали на основе репортажей российского телевидения и записей в соцсетях.

Судья-развратница

В Техасе временно отстранена от обязанностей судья Хиллари Грин. Она обвиняется в употреблении марихуаны и экстази во время пребывания в должности. Кроме того, она призналась и в том, что отправляла откровенные фотографии заместителю шерифа, следившего за порядком в зале суда, прямо во время заседаний.

Грин работала судьей с 2007 года и была переизбрана в ноябре прошлого года. Теперь ей грозит пожизненное отстранение от службы. Хотя Грин всячески пытается смягчить наказание.