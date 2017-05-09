Бондарчук отметил свое пятидесятилетие в День Победы

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Москва, 9 мая. 50 лет назад родился российский актер и режиссер Федор Бондарчук.

Творческая карьера Бондарчука началась в 1986 году, когда он сыграл царевича Федора в картине своего отца. Первая кинопремия была вручена режиссеру в 2001 году, четырьмя годами позже Бондарчук снял фильм «9 рота», который получил множество российских кинонаград, а также выдвигался на «Оскар», пишет RT.

Одним из самых обсуждаемых фильмов Бондарчука стал «Обитаемый остров» по мотивам произведения братьев Стругацких. Недавно на экраны вышел фантастический фильм «Притяжение».