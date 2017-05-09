Кадыров прошел вместе с «Бессмертным полком» по центральным улицам Грозного

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Грозный, 9 мая. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров принял участие в шествии «Бессмертного полка» в Грозном, пройдя вместе с остальными участниками акции по центральным улицам города. В народной акции участвуют все города и районы Чечни, отметил представитель по Министерства по делам молодежи республики Чечня Ислам Бельтиев.

«Акция у нас в республике проводится уже в третий раз. В этом году участников на 5 тыс. больше, чем в прошлом, — рассказал ТАСС Бельтиев. — Более 200 волонтеров занимались организацией акции, помогали со сбором информации, подготовкой транспарантов, составляли списки, вели информационную работу».

Напомним, как сообщала «Газета.ru», перед началом акции «Бессмертный полк» в Грозном прошел военный парад в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В параде участвовали сотрудники правоохранительных органов, курсанты военных училищ, бронетехника, штурмовик Су-24, а боевой вертолет Ми-24 пронес знамя Победы и флаги РФ и Чечни.