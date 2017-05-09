НАТО просит Великобританию увеличить военное присутствие в Афганистане

В закладки

Скопировать

Лондон, 9 мая. Североатлантический альянс обратился к руководству Великобритании с просьбой рассмотреть вопрос об увеличении воинского контингента в Афганистане. Об этом сообщает британская радиовещательная корпорация Би-би-си.

По данным корпорации, министерство обороны Великобритании уже получило официальный запрос от НАТО на размещение дополнительных войск в Афганистане. Обсуждение этого вопроса состоится 10 мая в ходе встречи генсека НАТО Йенса Столтенберга и премьер-министра Терезы Мэй.

В настоящее время в Афганистане находятся 500 британских военнослужащих, в случае одобрения запроса от НАТО, британский контингент будет увеличен на 10-20%.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала НАТО не прекращать диалог с Россией. По ее мнению, альянс должен поддерживать диалог с Москвой, при этом демонстрируя ей свою силу, передает «Вечерняя Москва».