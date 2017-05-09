Ученые объяснили пользу употребления текилы для здоровья

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Мехико, 9 мая. Мексиканский ученый Мерседес Лопес заявил, что при помощи текилы можно лечить заболевания костей.

Текила стала самым необычным средством от остеопороза и других заболеваний костей. В мексиканском напитке содержится голубая агава, которая повышает поглощаемость костями таких элементов, как кальций и магний.

Исследователь уверен, что если принимать текилу в умеренных дозах, то это пойдет на пользу организму. В данный момент проводятся испытания на мышах, сообщает агентство newinform.com. Выявлен побочный эффект лечения текилой, кости не только крепнут, но и увеличиваются в диаметре.