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Ученые объяснили пользу употребления текилы для здоровья

Ученые объяснили пользу употребления текилы для здоровья

17:14  9 Мая 2017
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Ученые объяснили пользу употребления текилы для здоровья

Мехико, 9 мая. Мексиканский ученый Мерседес Лопес заявил, что при помощи текилы можно лечить заболевания костей.

Текила стала самым необычным средством от остеопороза и других заболеваний костей. В мексиканском напитке содержится голубая агава, которая повышает поглощаемость костями таких элементов, как кальций и магний.

Исследователь уверен, что если принимать текилу в умеренных дозах, то это пойдет на пользу организму. В данный момент проводятся испытания на мышах, сообщает агентство newinform.com. Выявлен побочный эффект лечения текилой, кости не только крепнут, но и увеличиваются в диаметре.

#мерседес лопес
Алексей Громов
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