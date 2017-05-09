Лавина сошла во Французских Альпах, есть жертвы

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Париж, 9 мая. Лавина сошла в департаменте Савойя во французских Альпах. При этом погибли три человека.

Трагедия произошла в районе Боннваль-сюр-Арк неподалеку от границы с Италией около восьми утра по местному времени (9.00 мск). Спасателям удалось обнаружить тела трех человек — двух мужчин и женщины. По предварительным данным, среди них были двое лыжников и один инструктор. Группа спортсменов совершала восхождение, когда на них сошла масса снега с гор, сообщают «Дни.ру».

К настоящему моменту спасательная операция завершена, других жертв трагедии не обнаружено.