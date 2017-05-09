Хмеймим: на базе ВКС РФ в Сирии прошел парад Победы

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Хмеймим, 9 мая. На российской авиабазе «Хмеймим» в северо-западной части Сирии прошел парад Победы.

Отмечается, что торжественное мероприятие началось с гимна Российской Федерации и выноса копии Знамени Победы. В параде приняли участие военнослужащие гарнизона базы «Хмеймим» и военные медики.

Российские летчики, вернувшись с боевых вылетов, также участвовали в мероприятии. Вместе с российскими военными промаршировали и бойцы Сирийской арабской армии в белых мундирах.