Марш «Бессмертного полка» в Москве собрал более 600 тысяч человек

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Москва, 9 мая. Для участия в народной акции «Бессмертный полк» в центре Москвы собралось более 600 тысяч человек. Соответствующие сведения распространила пресс-служба МВД РФ.

«В столице более 600 тысяч человек принимают участие в шествие «Бессмертный полк». Участники активно продолжают присоединяться к колонне «Бессмертного полка», все они держат в руках транспаранты с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, — сообщает пресс-центр МВД. — Участники активно продолжают присоединяться к колонне «Бесмертного полка», все они держат в руках транспаранты с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне».

Напомним, ранее «Газета.ru» сообщила о том, что в этом году президент Владимир Путин вновь возглавил колонну участников акции «Бессмертный полк», которая стартовала на Ленинградском проспекте и двинулась в сторону Тверской улицы и Кремля. Президент России нес портрет своего отца.