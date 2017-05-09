Российские космонавты поздравили соотечественников с Днем Победы с борта МКС

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Москва, 9 мая. Российские космонавты Федор Юрчихин и Олег Новицкий, пребывающие на Международной космической станции, поздравили соотечественников с Днем Победы.

Космонавты напомнили, что наш мир «огромен и открыт», а потому на всех его обитателей наложены «обязательства дружбы, добрососедства, взаимопомощи», подобные тем, что царят на МКС.