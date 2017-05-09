Российские космонавты поздравили соотечественников с Днем Победы с борта МКС
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Москва, 9 мая. Российские космонавты Федор Юрчихин и Олег Новицкий, пребывающие на Международной космической станции, поздравили соотечественников с Днем Победы.
Космонавты напомнили, что наш мир «огромен и открыт», а потому на всех его обитателей наложены «обязательства дружбы, добрососедства, взаимопомощи», подобные тем, что царят на МКС.
«Отсюда из космоса видно, какая красивая и одновременно какая хрупкая наша планета. Мы с вами должны сделать так, чтобы наши дети и наши внуки, многие поколения после них жили счастливо, без войн, бережно сохраняя Землю», — подчеркнул Юрчихин, передает «Вечерняя Москва».
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