В закладки

Скопировать

Сирия, 9 мая. ВВС Сирии провели бомбардировку укрепрайонов боевиков вблизи города Аль-Джарах на востоке провинции Хомс. В Дейр эз-Зоре в результате обстрелов ИГ** гибнут мирные жители. ВВС международной коалиции разрушили еще одну мечеть в городе Ракка, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): нанесла авиаудары по позициям боевиков близ города Аль-Джарах на востоке провинции Хомс и в окрестностях населенного пункта Аль-Латамина в северной части Хамы.

Исламское государство (ИГИЛ*): обстреляло подконтрольные САА районы города Дейр эз-Зор, убив 4 человек и ранив еще 11; вывело из строя БМП иракской армии на северо-западе Мосула.

Международная коалиция: нанесла авиаудар по позициям террористов ИГ в Ракке, в результате была разрушена мечеть, также погибли несколько местных жителей.

Сирийская свободная армия (ССА)**: обстреляла опорные пункты террористов ИГ в районе холма Аль-Джуома и города Тасиль к западу от Даръа.

Провинция Дамаск

Оппозиционные источники сообщают о минометном обстреле укрепрайонов радикалов в населенном пункте Ирбин со стороны сил САА. Город находится на территории Восточной Гуты, где запрещены любые военные действия, согласно принятому в Астане меморандуму о создании зон деэскалации в Сирии. Эти сведения на данный момент не получили официального подтверждения. Ирбин является местом постоянных столкновений между группировками вооруженной оппозиции «Тахрир Аш-Шам» и «Джейш Аль-Ислам»*****. Напомним, что формирование «Тахрир Аш-Шам» является коалицией, сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»***, на которую действие меморандума не распространяется.

Продолжается эвакуация боевиков из района Аль-Кабун. Ранее сообщалось о заключении соглашения между радикалами вооруженной оппозиции и сирийским правительством, согласно которому, исламисты будут эвакуированы в обмен на прекращение боевых действий. 22 автобуса с боевиками и их семьями уже направились в провинцию Идлиб.

Тем временем источник, близкий к вооруженной оппозиции сообщает о том, что в районе Аль-Кабун возобновились бои между Сирийской арабской армией и боевиками. Официальных подтверждений данной информации не поступало. Согласно мнению военных экспертов, Сирийская свободная армия (ССА) намеренно распространяет дезинформирующие сведения с целью сорвать соглашение о прекращении военных действий в регионе. Данный район также располагается на территории одной из зон безопасности.

Провинция Хомс

Поступило сообщение об авиаударах ВВС Сирии по укрепленным пунктам боевиков близ города Аль-Джарах на востоке провинции Хомс. Данные о причиненном исламистами численном уроне пока формируются. На этом направлении войска САА продолжают масштабную кампанию, направленную на освобождение от оккупации ИГИЛ территорий, богатых нефтегазовыми месторождениями. Утрата контроля над ресурсами значительно ударит по бюджету «Исламского государства»*.

Провинция Дейр эз-Зор

World Conflict News сообщает, что в результате обстрела подконтрольных САА районов Дейр эз-Зора боевиками ИГИЛ как минимум четверо мирных жителей погибли, еще одиннадцать получили ранения. Значительная часть города уже долгое время находится в оккупации террористов ИГ. Силы Башара Асада и отряды боевиков уже несколько лет ведут бои за контроль над административным центром провинции.

Провинция Даръа

На западе провинции боевики вооруженной оппозиции продолжают активное наступление на опорные пункты ИГ. Сообщается о минометных обстрелах со стороны ССА в районе холма Аль-Джуома и города Тасиль. Напомним, в западной части Даръа дислоцируются отряды группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», действующей под командованием «Исламского государства». Террористы регулярно атакуют укрепрайоны вооруженной оппозиции. Также сообщалось о том, что смертники ИГ пробрались в здание командного пункта ССА, где открыли огонь из стрелкового оружия, а после активировали на себе «пояса шахидов».

Провинция Идлиб

Сработало взрывное устройство, заложенное в машине боевиков «Ахрар Аш-Шам», на трассе Алеппо – Дамаск недалеко от населенного пункта Саракиб. Пострадавших в результате инцидента нет. Ранее сообщалось о взрыве еще одной бомбы в этом же регионе на участке шоссе между городами Саракиб и Эриха к югу от Идлиба. Тогда пострадали несколько гражданских лиц. Важно отметить, что провинция Идлиб полностью находится в оккупации вооруженной оппозиции. Нередко в этом регионе происходят столкновения между отдельными группировками радикалов. Из-за этого зачастую страдает и местное население.

Провинция Ракка

ВВС коалиции нанесли очередной удар по позициям террористов ИГ в городе Ракка, главном оплоте «Исламского государства» в Сирии.

Источник, подконтрольный ИГ, заявляет, что в результате авиаудара ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки была разрушена мечеть на западной окраине города. ВВС коалиции регулярно действуют в данном регионе, нанося удары в поддержку наступления Сирийской демократической армии (SDF)****. Нередки случаи разрушения зданий и гибели мирных жителей в результате их бомбардировок.

Провинция Хама

ВВС Сирии нанесли серию авиаударов по укрепрайонам боевиков на севере провинции, сообщил оппозиционный источник FSA News. Данных о результатах боевого вылета источник не приводит. Ранее портал Al Masdar News сообщил о готовящемся наступлении армии САР на город Аль-Латамина, который является важным стратегическим форпостом вооруженной оппозиции и уже давно находится в оккупации радикалов «Джебхат Фатх аш-Шам», «свободной армии» и других исламистских формирований.

Ирак

Террористы ИГ выбили из строя боевую машину пехоты иракской армии на северо-западе Мосула в районе Мушайриф. Об этом сообщает информагентство ИГИЛ «Аль-Амак». Иракские войска продолжают освободительную операцию в Мосуле при поддержке ВВС западной коалиции и отрядов ополчения «Хашд Аль-Шааби». Ранее этот город считался главным оплотом «Исламского государства» в стране.

* Организация запрещена на территории РФ.