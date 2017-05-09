Военный Парад в Севастополе собрал десятки тысяч зрителей

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Севастополь, 9 мая. Жители города-героя Севастополя встретили День Победы парадом войск Севастопольского гарнизона и моряков Черноморского флота.

Торжества начались в 9 часов утра с поднятия военно-морских флагов и флагов расцвечивания на кораблях Черноморского флота. Парад прошел по площади Нахимова, на трибунах расположились 120 севастопольцев — ветеранов и участников Великой Отечественной войны. В нем приняли участие 1300 военнослужащих и 40 единиц военной техники.

После парада в центре Севастополя прошли несколько десятков тысяч горожан с фотопортретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.