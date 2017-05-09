В Петербурге зажгли огни на Ростральных колоннах в честь Дня Победы

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Санкт-Петербург, 9 мая. В Петербурге зажгли огни на Ростральных колоннах в честь празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Огни на Ростральных колоннах, которые расположены на стрелке Васильевского острова в Петербурге, были зажжены сегодня утром в 9:00. Как отмечает «Инфореактор», в День Победы факелы на Ростральных колоннах зажгут дважды. Вечером они будут гореть с 17:00 до 23:00.

Стоит отметить, что масляные факелы на смотровых площадках Ростральных колонн в Санкт-Петербурге, указывали путь кораблям ночью или в дневное время при плохой видимости. В 1896 году колонны оборудовали электрическими светильниками. В 1957 году на колоннах впервые зажглись газовые факелы.