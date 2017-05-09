Тыловики рассказали о быте в годы войны и варежках с указательным пальцем

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Москва, 9 мая. В суровые военные годы тыл жертвовал всем в пользу фронта. Об особенностях быта тыловиков рассказала Ксения Кишкарева, доброволец Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и внучка труженицы тыла Любови Карачинцевой.

Одним из самых ярких воспоминаний стали рассказы бабушки о том, как приходилось питаться. Например, так как почти все отправлялось на фронт, лепешки пекли из продуктов переработки зерна.

«Из кожурок, если так можно сказать. Так вот, из этих кожурок пекли лепешки. Сейчас, конечно, очень сложно представить нечто подобное, но в годы Великой Отечественной войны лепешки из кожурок казались самым вкусным блюдом», — рассказала волонтер изданию «Ридус».

Кроме того, в годы войны женщины вязали на фронт варежки с указательным пальцем, чтобы солдатам было удобно стрелять.