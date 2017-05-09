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Общество
Юнармия впервые приняла участие в параде Победы на Красной площади

Юнармия впервые приняла участие в параде Победы на Красной площади

16:17  9 Мая 2017  /обновлено: 17:03  09 Мая 2017
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Юнармия впервые приняла участие в параде Победы на Красной площади

Москва, 9 мая. Парадный расчет военно-патриотического движения Юнармия прошел маршем по Красной площади в Москве в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В нынешнем году торжественным маршем по Красной площади прошли более 10 тысяч военнослужащих. Юнармейцы впервые принимают участие в параде Победы на Красной площади.

Стоит отметить, что один из парадных расчетов, полностью состоял из женщин-военнослужащих, одетых в новую форму, которая представляет собой синий жакет, белую юбку и сапоги черного цвета. Раньше все женские расчеты, участвовавшие в Параде Победы, были одеты в форму белого цвета.

Алексей Громов
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