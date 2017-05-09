В Петербурге сорвался лифт с двумя детьми

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Санкт-Петербург, 9 мая. В жилом доме на Комендантском проспекте лифт с двумя девочками сорвался и пролетел несколько этажей.

По данным сотрудников МЧС лифт вышел из строя на шестом этаже и начал падать. Подъемник затормозил только в пролете между первым и вторым этажами. В лифте находились две 13-летние девочки. Дети не пострадали, но испытали сильнейший шок.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и МЧС, эксперты осмотрели лифт и отправили замечание компании, которая занимается обслуживанием данного оборудования, сообщает Политэксперт. Отмечается, что лифт проходил техобслуживание в апреле текущего года.