Трампа вновь не смогли уличить в связях с Россией

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 9 мая. Главные свидетели в расследовании о предполагаемых связях президента США Дональда Трампа и новой администрации США с Россией — бывшая исполняющая обязанности генерального прокурора США Салли Йейтс и бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер в ходе очередных слушаний в сенате США были вынуждены признать, что не располагают никакими прямыми доказательствами «антиамериканских» связей президента. Таким образом, их заявления в сенате свелись к утверждению о том, что «Россия, возможно, пыталась оказать влияние на результаты президентских выборов в США».

Экс-директор Национальной разведки говорил о «вмешательстве России» как о доказанном факте, заявив, что «советские — простите, российские — спецслужбы, вероятно, очень довольны, что смогли достигнуть успеха при минимальных затратах», однако доказательств самого факта вмешательства не представил.

Салли Йейтс выступила схожим образом: информацию о связях предвыборного штаба Трампа с Россией она раскрыть не может, поскольку эта информация засекречена, однако «не следует делать вывод», что ответ на этот вопрос утвердительный.

Как сообщает RT, итоги слушаний в сенате раскритиковал президент Трамп, назвав их «фарсом на деньги налогоплательщиков». «Директор Клэппер повторил, что все, включая фейковые СМИ, и так знали. «Нет доказательств» связей России и Трампа, — написал Трамп в президентском Twitter. — Салли Йейтс сегодня очень огорчила фейковые СМИ — она не сказала ничего нового».