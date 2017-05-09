Парад Победы прошел на Дворцовой площади в Питере: Россия – история и сила! ФАН-ТВ

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В Петербурге празднуют День Победы. 72 года оказались бессильными против человеческой памяти. Во всех городах России люди сегодня отдают дань памяти и уважения поколению победителей – участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, всем уже ушедшим и ныне живущим. Петербург, Ленинград по праву носит звание Города-Героя: роль и судьба, доставшиеся ему в военные годы, заставляют содрогаться до сих пор. Но тем сильнее чувство гордости и благодарности живущих здесь людей. Утром 9 Мая корреспонденты ФАН-ТВ побывали на Дворцовой площади и посетили парад, в котором впервые приняла участие военная авиация.

Тысячи горожан стянулись с утра пораньше к Дворцовой площади. Утром первые зрители смогли увидеть, как зажглись факелы на Ростральных колоннах Васильевского острова. Одновременно к центру площади праздничным маршем уже шагали «коробки» военизированного построения. Как ФАН-ТВ сообщал ранее, в этом году участие в Параде Победы приняли более 4000 тысяч военнослужащих, курсантов и кадетов. Они встретили открытие парада гимном Российской Федерации, который сопровождался звуками залпов пушки Петропавловской крепости.

Следом за пешим шествием брусчатку на Дворцовой площади вдавила в землю артиллерия. Механизированную колонну за собой провел легендарный танк, символ Победы – «Т-34». После него мимо зрителей гордо проехали современные танки, машины, оснащенные системами залпового огня, гаубицы, бронеавтомобили, автономные ракетные комплексы – вся та огневая мощь, которая сегодня стоит на страже мира.

Далее в небо над Петербургом взвились воздушные суда – те, что прикрывают пехоту и артиллерию с высоты, разведывают обстановку впереди, осуществляют доставку необходимых грузов: это истребители типа «Су» и «МиГ», вертолеты Ми-8, Ми-26, Ми-35, транспортные самолеты. В параде Северной столицы авиация принимала участие впервые. Отметим, что в то же самое время вылеты воздушной авиации на Параде Победы в Москве были отменены из-за плохой погоды, но в северном Петербурге на тот момент обошлось без дождя и снега.

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Боевой клич, троекратное «ура» слышалось не только со стороны военного построения: простые люди, невзирая на пронизывающий ветер, восторженно вторили военным, размахивали флагами, кричали и радовались. И хотя количество человек, пришедших на парад, не вписывается даже в рамки слова «огромное», столпотворение не переросло в давку и не испортило зрителям настроения. Корреспонденты ФАН-ТВ пообщались с гостями Дворцовой площади.

– Это святой праздник для нашей страны, – поделилась Анна Свирина. – Мне кажется, это очень важно – всем наряжаться, выходить, праздновать, чувствовать единение. Это очень серьезный и знаменательный день. Здесь патриотизм – самое главное ощущение.

– Испытываем гордость за наше государство. Вспоминаем наших дедов, которые воевали, защищали нашу Родину в то время. Поэтому очень приятно видеть эту мощь и силу, военную технику, боевой настрой наших солдат и счастливые лица людей, которые пришли на парад, – рассказал Александр Радулов.

– Для меня лично очень радостно, что наш народ сплочен, – поведал Вадим Райлим. – Мы едины, появляется душевное чувство, гордость. Хочется сказать «спасибо» нашим прадедам, дедам, которые всё это пережили. А мы до сих пор об этом помним, не забываем и очень горды за свою Родину.

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