Сирия: платформа «Москва» приглашена на следующий раунд переговоров в Женеве

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Женева, 9 мая. Представители платформы «Москва» в сирийской оппозиции получили приглашение на предстоящий очередной раунд межсирийских переговоров, который пройдет в Женеве. Как заявил представитель платформы «Москва» Мохаммад Дликан, делегация оппозиции прибудет в Женеву 15 мая.

Как заявил представитель умеренных оппозиционеров, придерживающихся положений документа, принятого в рамках переговоров правительства и оппозиции в начале апреля, делегация, которая отправится в Швейцарию, будет сформирована в ближайшие дни.

«Мы получили приглашение... пока не решили, кто возглавит делегацию... в течение двух дней делегация будет сформирована», — рассказал Дликан РИА Новости.

Переговоры, вероятнее всего, продлятся с 15 или 16 по 19 мая, а 20 мая представители оппозиции вернутся в Сирию.