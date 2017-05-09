Основа успешного будущего: Барышев помогает ребятам вступать в «Юнармию»

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В рядах военно-патриотического общественного движения «Юнармия» пополнение. Сразу 250 школьников вступило в его ряды в городе Кызыл — столице Республики Тува. Торжественная церемония прошла на площади «Тувинским добровольцам». Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Юнармейцы существовали в Туве и до сегодняшнего дня, но их было 467 человек. Символично, что в День Победы число патриотично настроенной молодежи серьезно выросло. Ребята любят свою страну, увлекаются спортом — этих двух причин вполне достаточно, чтобы оказаться в «Юнармии».

Церемонию вступлению своими глазами увидели почетные гости — глава Республики Тува Шолбан Кара-Оол, начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев, олимпийская чемпионка по фехтованию Анна Сивкова, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр по санному спорту Альберт Демченко и трехкратная чемпионка мира по стрельбе из блочного лука Альбина Логинова.

Все они стали свидетелями того, как молодые ребята торжественно произнесли клятву юнармейца у памятника «Тувинским добровольцам». Те бесстрашно сражались на фронтах Великой Отечественной войны — и ребята изо всех сил будут стараться быть на них похожими.

Молодежное военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано по поручению министра обороны Сергея Шойгу и при активном участии Михаила Барышева. На сегодня в ряды «Юнармии» вступили около 95 тысячи детей со всех регионов страны. Движение ставит своей целью патриотическое воспитание молодежи, чему немало помогают детско-юношеские военно-патриотические клубы, военно-спортивные игры и соревнования по разным видам спорта и походы по местам боевой славы.

Как считает Барышев, юнармейцы могут стать основой для успешного и экономически развитого будущего республики, потому на них лежит особая ответственность. Через годы из этих ребят наверняка вырастут олимпийские чемпионы, великие военачальники и представители других замечательных профессий. Но главное, подчеркнул Барышев, оставаться честными людьми, которые несут ответственность за свои слова и поступки.

Ранее 65 юнармейцев и делегация ЦСКА также приняли участие в Параде Победы, который прошел на Площади Арата в Кызыле. Принимал парад начальник Кызылского военного гарнизона и командир 55 мотострелковой отдельной горной бригады генерал-майор Андрей Хоптяр. В торжественном мероприятии приняли участие около 700 человек.

Добавим, что в конце мая в парке «Патриот» в Московской области пройдет II всероссийский слет «Юнармии». Юные ребята из разных регионов смогут познакомиться друг с другом и подружиться на почве общих интересов. В конце концов, добиваться поставленных целей интересней не в одиночку, а сообща.