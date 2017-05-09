«Бессмертный полк» прошел по Невскому проспекту в Петербурге

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Санкт-Петербург, 9 мая. Акция «Бессмертный полк» проходит в Петербурге; шествие заняло весь Невский проспект Санкт-Петербурга, передает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей.

Как и в предыдущие годы, петербуржцы несут штандарты с портретами своих родственников, погибших за победу в Великой Отечественной войне. Вместе со взрослыми идут дети, малышей несут на плечах, кто-то даже умудряется передвигаться на самокате в толпе.

Периодически по рядам «Бессмертного полка» проносится возглас «ура!». Веселее всего в тех рядах, где колонной идут музыканты и заводят военные песни. Репертуар — любимый и отточенный годами: «Синий платочек», «Темная ночь», «Журавли», «День Победы», «Катюша».

Многие участники шествия постарались соответствовать военному стилю: дети в советской форме и пилотки на головах девушек встречаются через ряд. Большинство же постарались просто тепло одеться: в Петербурге сегодня воздух не прогрелся и до шести градусов тепла.

В составе петербургского полка принимает участие «Национальный батальон», сформированный из представителей более 30 национально-культурных объединений, автономий, землячеств и казачьих обществ Петербурга.

Полк движется к Дворцовой площади, где в 17 часов начнется праздничный концерт. Первыми в праздничном шествии проехали на ретро-машинах ветераны-фронтовики. Героям войны уже за 90 лет, но многие из них нашли в себе силы сегодня порадовать людей своим присутствием.

«Ветераны в этот день — главные, без них и праздник не праздник», — говорят в Петербурге.

Напомним, в 2016 году шествие «Бессмертного полка» по всей России объединило около 16 миллионов человек.