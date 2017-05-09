Путин возглавил шествие «Бессмертного полка» в Москве

В закладки

Скопировать

Москва, 9 мая. Президент России Владимир Путин принял участие в ежегодной акции «Бессмертный полк» в Москве.

Ровно в 15:00 на Красной площади стартовала колонна участников акции «Бессмертный полк». В шествии принимают участие тысячи москвичей и гостей столицы. Владимир Путин идет в одном ряду с другими участниками акции по Красной площади. Президент несет портрет своего отца-фронтовика.

Стоит отметить, что акция «Бессмертный полк», участники которой выходят на марш с портретами своих родственников-фронтовиков, проходит в России уже шестой раз. В нынешнем году «Бессмертный полк» также проходит в 26 странах мира. Впервые акция была организована в Томске в 2011 году местными журналистами.