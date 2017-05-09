Барышев посвятил в юнармейцы 250 школьников из Тувы в День Победы

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Кызыл (Республика Тува), 9 мая. Сразу 250 школьников вступили в ряды военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Торжественная церемония прошла на площади «Тувинским добровольцам» в городе Кызыл.

Как рассказали Федеральному агентству новостей в администрации республики Тува, до сегодняшнего дня в составе регионального отделения «Юнармии» числились 467 человек. После Дня Победы ряды ребят, которые любят свою страну и увлекаются спортом, существенно пополнятся.

Клятва юнармейца была произнесена у памятника «Тувинским добровольцам»: они бесстрашно сражались на фронтах Великой Отечественной войны. И ребята изо всех сил будут стараться быть на них похожими.

Добавим, что молодежное военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано по поручению министра обороны Сергея Шойгу при активном участии начальника ЦСКА полковника Михаила Барышева. На сегодняшний день в ряды «Юнармии» вступили около 95 тысячи детей со всех регионов страны.