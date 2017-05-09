Многодетные родители раскрыли мотивы похищения ребенка под Ростовом

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Ростов-на-Дону, 9 мая. Похитившие ребенка в Ростовской области мужчина и женщина объяснили мотивы своего поступка. Как оказалось, супружеской паре хотелось взять ребенка на воспитание, сообщили в СУ СКР по региону.

Преступление было совершено в городе Морозовске Ростовской области 7 мая. Мужчина и женщина схватили ребенка на одной из улиц города, затолкали в машину и скрылись.

По тревоге были подняты все правоохранительные органы региона, а также волонтеры. Ребенка удалось оперативно найти. Малыш жив и здоров и сейчас находится у родителей.

Накануне были задержаны и похитители — 48-летние супруги из Волгоградской области. Они объяснили свой поступок тем, что хотели взять ребенка на воспитание. Примечательно, что у супругов уже есть несколько детей, их семья является многодетной.