Курды в Ираке жалуются на рост уровня безработицы

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Эрбиль, 9 мая. Организация «Мир и свобода» сообщила, что в Иракском Курдистане уровень безработицы превышает 16 процентов.

В ежегодном отчете сообщается, что еще в 2014 году уровень безработицы составлял 6,53 процента, годом позже отметка достигла 13,53 процента. В текущем году уровень безработицы перевалил за 16 процентов. Отчет был составлен по данным министерства планирования и статистического управления Иракского Курдистана.

Основной причиной роста количества безработных называется война с террористическими группировками, идущая на территории Ирака. Боевые действия отрицательно сказываются на безопасности и экономике региона.