Ученые с помощью куклы Вуду выяснили, как строгая диета влияет на психику человека

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Атенс, штат Огайо, 9 мая. Исследователи из Университета Огайо применили весьма оригинальный метод для того, чтобы выяснить, как изменяется психика приверженцев строгих диет и лечебного голодания. Для того, чтобы определить уровень агрессивности людей, изнуряющих себя диетами, в сравнении с теми, кто плотно завтракает и обедает, приглашенным испытуемым вручили кукол Вуду и иголки.

Мужчинам и женщинам, принявшим участие в эксперименте, предложили представить в лице кукол Вуду своих врагов и недоброжелателей, и воткнуть в них столько иголок, сколько они посчитают нужным. Разница стала очевидной сразу же — испытывающие постоянное чувство голода приверженцы строгих диет, и даже те, кто просто пропустил завтрак, оказались гораздо злее, чем те, кто успел плотно закусить. Взяв у них кровь на анализ, ученые определили, что у них понижен уровень глюкозы, который, очевидно, и управляет их настроением.