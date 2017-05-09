Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Теффт восхитился "Бессмертным полком" и призвал Россию и США сплотиться

Теффт восхитился "Бессмертным полком" и призвал Россию и США сплотиться

15:16  9 Мая 2017
143

Теффт восхитился "Бессмертным полком" и призвал Россию и США сплотиться

Москва, 9 мая. Посол США в России Джон Теффт призвал американцев и россиян следовать примеру своих предков, воевавших во Второй мировой войне.

Американский дипломат опубликовал сообщение с призванием на своей странице в социальных сетях. Теффт отметил, что одним из самых ярких и трогательных событий за все время, проведенное в России, стало шествие «Бессмертный полк», проходящее ежегодно в День Победы.

Теффт восхитился "Бессмертным полком" и призвал Россию и США сплотиться

Посол подчеркнул, что помнить надо не только самих героев, но и то, за что они боролись. Теффт призвал народы США и России объединится в деле борьбы за мир и свободу, пишет «Вечерняя Москва».

#джон теффт
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров