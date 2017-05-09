Теффт восхитился "Бессмертным полком" и призвал Россию и США сплотиться

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Москва, 9 мая. Посол США в России Джон Теффт призвал американцев и россиян следовать примеру своих предков, воевавших во Второй мировой войне.

Американский дипломат опубликовал сообщение с призванием на своей странице в социальных сетях. Теффт отметил, что одним из самых ярких и трогательных событий за все время, проведенное в России, стало шествие «Бессмертный полк», проходящее ежегодно в День Победы.

Посол подчеркнул, что помнить надо не только самих героев, но и то, за что они боролись. Теффт призвал народы США и России объединится в деле борьбы за мир и свободу, пишет «Вечерняя Москва».