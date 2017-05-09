«Каирская платформа» примет участие в переговорах по Сирии в Женеве

В закладки

Скопировать

Каир, 9 мая. Делегация «Каирской платформы» оппозиции Сирии получила приглашение на очередной раунд межсирийских переговоров в Женеве, который состоится 15 мая. Об этом представитель «Каирской платформы» Фирас Халиди.

«Да получили приглашение. Я возглавляю делегацию, также будет Джихад Макдиси, Джамаль Сулейман, Касем Хатиб, Мунир Дарвиш», — сказал Халиди.

Он также добавил, что делегация планирует прибыть в Женеву перед началом очередного раунда переговоров 15 мая.

Накануне спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что переговоры между правительством Сирии и оппозицией возобновятся в Женеве 16 мая.