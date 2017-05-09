Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Американский военный крейсер врезался в рыбацкое судно из Южной Кореи

Американский военный крейсер врезался в рыбацкое судно из Южной Кореи

15:18  9 Мая 2017
89

Американский военный крейсер врезался в рыбацкое судно из Южной Кореи

Сеул, 9 мая. Американский военный корабль во время проведения учений столкнулся с южнокорейским рыболовецким судном. В инциденте никто не пострадал. Об этом сообщает агентство «Ренхап». 

Уточняется, что участниками столкновения стали американский крейсер Lake Champlain и рыболовное судно Намъян-502. Инцидент произошел днем в 56 милях к югу от острова Уллындо. 

В результате столкновения никто не пострадал; после инцидента оба судна смогли самостоятельно продолжить путь. 

Расследование инцидента ведут обе стороны в лице ВМС США и береговой охраны Южной Кореи. В настоящий момент идет оценка ущерба, нанесенного обоим судам. 

Владимир Багров
Комментарии
Новости партнеров