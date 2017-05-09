Американский военный крейсер врезался в рыбацкое судно из Южной Кореи

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Сеул, 9 мая. Американский военный корабль во время проведения учений столкнулся с южнокорейским рыболовецким судном. В инциденте никто не пострадал. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

Уточняется, что участниками столкновения стали американский крейсер Lake Champlain и рыболовное судно Намъян-502. Инцидент произошел днем в 56 милях к югу от острова Уллындо.

В результате столкновения никто не пострадал; после инцидента оба судна смогли самостоятельно продолжить путь.

Расследование инцидента ведут обе стороны в лице ВМС США и береговой охраны Южной Кореи. В настоящий момент идет оценка ущерба, нанесенного обоим судам.