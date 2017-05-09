«Бессмертный полк» впервые прошел по столице Камбоджи

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Пномпень, 9 мая. Сегодня, в День Победы, в столице Камбоджи впервые прошла акция «Бессмертный полк». Фотографии с изображениями своих родственников пронесли россияне, живущие и работающие в королевстве.

«В шествии «Бессмертного полка» приняли участие более ста соотечественников, живущих и работающих в Камбодже», — сообщил ТАСС российский посол в Камбодже Дмитрий Цветков.

Параллельно в столице Королевства Камбоджа была проведена акция «Посади дерево за того парня». В ходе этой акции учащиеся российской школы высаживают саженцы деревьев в память о воинах, не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны. К каждому высаженному дереву привязывают георгиевскую ленточку.