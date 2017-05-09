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Россия
В Москве началось шествие «Бессмертный полк»

В Москве началось шествие «Бессмертный полк»

15:10  9 Мая 2017
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В Москве началось шествие «Бессмертный полк»

Москва, 9 мая. В День Победы люди собираются у метро Динамо и следуют в сторону Белорусского вокзала.

В шествии приняли участие тысячи людей, отмечается, что на мероприятии много молодежи и детей. Несмотря на холодную погоду, россияне вышли на акцию с фотографиями своих родственников, участники кричат «Ура!» и поют песни военных лет. Волонтеры на всем пути следования шествия раздают георгиевские ленточки и воду, сообщает корреспондент ФАН.

«Бессмертный полк» проходит в России уже в десятый раз. Начало акции было положено в Томске, когда на улицы города вышли порядка шести тысяч горожан с двумя тысячами фотографий своих героических предков.

Завершится шествие «Бессмертный полк» около семи часов вечера, пишет Ридус.

Алексей Громов
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