В Москве началось шествие «Бессмертный полк»

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Москва, 9 мая. В День Победы люди собираются у метро Динамо и следуют в сторону Белорусского вокзала.

В шествии приняли участие тысячи людей, отмечается, что на мероприятии много молодежи и детей. Несмотря на холодную погоду, россияне вышли на акцию с фотографиями своих родственников, участники кричат «Ура!» и поют песни военных лет. Волонтеры на всем пути следования шествия раздают георгиевские ленточки и воду, сообщает корреспондент ФАН.

«Бессмертный полк» проходит в России уже в десятый раз. Начало акции было положено в Томске, когда на улицы города вышли порядка шести тысяч горожан с двумя тысячами фотографий своих героических предков.

Завершится шествие «Бессмертный полк» около семи часов вечера, пишет Ридус.